Затримання Гримчака: вирішується питання про повідомлення підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У кримінальному провадженні в рамках якого був затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та його помічник за підозрою у шахрайстві, вирішується питання про повідомлення підозри. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Генеральної прокуратури.
“Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання підозрюваним запобіжного заходу в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Досудове розслідування у провадженні триває”, — йдеться у повідомленні.
Генеральною прокуратурою повідомляється, що “за результатами досудового розслідування встановлено, що вказані особи за обіцянку забезпечити вплив на суддів Верховного суду України щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи, а також за здійснення впливу на відповідних службових осіб Мінкульту та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень, здійснили злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, в загальній сумі 1,1 млн доларів США”.
Затримані особи поміщені в ІТТ.
Нагадаємо, детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у шахрайстві.
“14 серпня детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ, за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ (шахрайство)”, — йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ.
Зазначається, що вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.
“Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані “на гарячому”, — заявили в пресслужбі.
Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.