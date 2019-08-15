Затримання Гримчака: вирішується питання про повідомлення підозри

КИЇВ. 15 серпня. УНН. У кримінальному провадженні в рамках якого був затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та його помічник за підозрою у шахрайстві, вирішується питання про повідомлення підозри. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Генеральної прокуратури.