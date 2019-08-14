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Луценко: Гримчака затримали за вимагання грошей на вплив на суди та Мінкультури

Луценко: Гримчака затримали за вимагання грошей на вплив на суди та Мінкультури

Київ • УНН

 • 11895 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив затримання його колишнього помічника, а зараз заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Юрія Луценка у Facebook.

"Так, це правда. ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол мого колишнього помічника і депутата Ю. Гримчака", написав Луценко.

"НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії – ред.) свідчить, що він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень", йдеться у повідомленні Луценка.

Нагадаємо, детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у шахрайстві, передає УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“15 серпня детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ, за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ (шахрайство)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.

“Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані “на гарячому”, — заявили в пресслужбі.

Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.

Як повідомляв УНН, раніше дружина Юлія Гримчак повідомила, що у помешканні заступника міністра проводять обшук працівники Генеральної прокуратури.

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