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Луценко: Грымчака задержали за вымогательство денег на влияние на суды и Минкультуры

Луценко: Грымчака задержали за вымогательство денег на влияние на суды и Минкультуры

Киев  •  УНН

 • 11895 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил задержание его бывшего помощника, а сейчас замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака за мошенническое завладение более 1 млн долл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Юрия Луценко в Facebook.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака", написал Луценко.

"НСРД (негласные следственные (розыскные) действия - ред.) свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений", говорится в сообщении Луценко.

Напомним, детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенничестве, передает УНН со ссылкой на пресс служба НАБУ.

"15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, по процессуального руководства прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 долл. США.

"При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем", - заявили в пресс-службе.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Как сообщал УНН, ранее жена Юлия Гримчак сообщила, что в доме заместителя министра проводят обыск работники Генеральной прокуратуры.

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