Задержание Грымчака: решается вопрос о сообщении подозрения

"Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании подозреваемым меры пресечения в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Досудебное расследование в производстве продолжается", - говорится в сообщении.

Генеральной прокуратурой сообщается, что "по результатам досудебного расследования установлено, что указанные лица дали обещание обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США".

Задержанные лица помещены в ИВС.

Напомним, детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенничестве.

"14 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, по процессуального руководства прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК (мошенничество)", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ .

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

"При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США. они были задержаны "на горячем", - заявили в пресс служба.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.