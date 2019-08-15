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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42015 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118919 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129611 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120795 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125127 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128080 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152833 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Жена Грымчака не знает, где находится ее муж

Жена Грымчака не знает, где находится ее муж

Киев  •  УНН

 • 9604 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Юлия, жена заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в мошенничестве, заявила, что не знает где находится ее муж. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

“Когда я в час ночи узнала (подробнее — ред.) где мой муж мне сказали, что он на Борисоглебской, 18 (Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины — ред.), а когда мы приехали сюда его уже здесь не было, более того нас вообще не пустили и сказали, что его здесь нет, утром я приехала снова, я стараюсь передать ему вещи... его на Борисоглебской нет. Мне сказали, что он находится в ИВС (изолятор временного содержания), но адрес мне не назвали, я не знаю где он находится вообще”, — сказала жена.

Напомним, Генеральной прокуратурой сообщается, что задержанные лица Грымчака и Овдиенко помещены в ИВС.

Как писал УНН, в уголовном производстве в рамках которого был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и его помощник по подозрению в мошенничестве, решается вопрос об уведомлении подозрения.

Как сообщал УНН, заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенничестве задержали НАБУ вместе с ГПУ и СБУ 14 августа.

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