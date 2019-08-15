Жена Грымчака не знает, где находится ее муж

“Когда я в час ночи узнала (подробнее — ред.) где мой муж мне сказали, что он на Борисоглебской, 18 (Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины — ред.), а когда мы приехали сюда его уже здесь не было, более того нас вообще не пустили и сказали, что его здесь нет, утром я приехала снова, я стараюсь передать ему вещи... его на Борисоглебской нет. Мне сказали, что он находится в ИВС (изолятор временного содержания), но адрес мне не назвали, я не знаю где он находится вообще”, — сказала жена.

Напомним, Генеральной прокуратурой сообщается, что задержанные лица Грымчака и Овдиенко помещены в ИВС.

Как писал УНН, в уголовном производстве в рамках которого был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и его помощник по подозрению в мошенничестве, решается вопрос об уведомлении подозрения.

Как сообщал УНН, заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенничестве задержали НАБУ вместе с ГПУ и СБУ 14 августа.