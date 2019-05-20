Грибаускайте указала Зеленскому на большую ответственность
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Большое доверие означает большую ответственность. Такими словами президент Литвы Даля Грибаускайте в Twitter обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН.
"Большое доверие означает большую ответственность. Удачи президенту Зеленскому в служении украинскому народу", - написала Грибаускайте.
Добавим, президент Литвы Даля Грибаускайте приехала в Киев в понедельник, 20 мая, для участия в инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов 21 апреля. Он набрал более 70 процентов голосов на выборах в Украине.
Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщал УНН, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента Украины.