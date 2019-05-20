Грибаускайте указала Зеленскому на большую ответственность

"Большое доверие означает большую ответственность. Удачи президенту Зеленскому в служении украинскому народу", - написала Грибаускайте.

Добавим, президент Литвы Даля Грибаускайте приехала в Киев в понедельник, 20 мая, для участия в инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов 21 апреля. Он набрал более 70 процентов голосов на выборах в Украине.

Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал УНН, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента Украины.