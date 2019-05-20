Прем'єр Великої Британії звернулася до Зеленського

КИЇВ. 20 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала Володимира Зеленського з вступом на посаду Президента України і вказала, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з ним і його адміністрацією. Про це йдеться у заяві, поширеній у понеділок офісом британського прем'єра, передає УНН.