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Премьер Великобритании обратилась к Зеленскому

Премьер Великобритании обратилась к Зеленскому

Киев  •  УНН

 • 24887 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с вступлением в должность Президента Украины и указала, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним и его администрацией. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник офисом британского премьера, передает УНН.

"Поздравления Владимиру Зеленскому с его вступлением сегодня в должность нового Президента Украины. Великобритания будет и впредь поддерживать реформы, безопасность и процветание Украины, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами и вашей администрацией", - отметила Тереза Мэй.

Добавим, представителем Великобритании на церемонии инаугурации Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде был государственный министр по делам Содружества и ООН из МИД Великобритании лорд (Тарик) Ахмад Уимблдонский.

Напомним, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента Украины.

На церемонии инаугурации присутствовали бывшие президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, экс-председатели Верховной Рады, представители органов государственной власти, мэр Киева Виталий Кличко, представители церквей и иностранные гости. В частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Венгрии Янош Адер, а также представители США, Канады, Франции, Польши, Турции, Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии.

Также церемонию посетили представители НАТО и Европейского Союза.

Украинские Национальные Новости

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