Грібаускайте вказала Зеленському на велику відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Велика довіра означає велику відповідальність. Такими словами президент Литви Даля Грібаускайте у Twitter звернулася до Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
"Велика довіра означає велику відповідальність. Удачі президенту Зеленському в служінні українському народові", - написала Грібаускайте.
Додамо, президент Литви Даля Грібаускайте приїхала до Києва в понеділок, 20 травня, для участі в інавгурації президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський здобув перемогу в другому турі президентських виборів 21 квітня. Він набрав понад 70 відсотків голосів на виборах в Україні.
Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляв УНН, 20 травня Зеленський вступив на посаду Президента України.