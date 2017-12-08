Грибаускайте: Украина должна обеспечить независимость НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Основное требование Литвы к Украине - обеспечить независимость Национального антикоррупционного бюро. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Обеспечение независимости НАБУ станет предпосылкой для получения Украиной большего финансирования. Наше основное требование - независимость НАБУ. Политики не должны влиять на работу НАБУ, а НАБУ в свою очередь не может участвовать в политической жизни страны", - подчеркнула Д.Грибаускайте.
Она добавила, что Литва также поддерживает создание антикоррупционного суда, который должен стать переходным органом в судебной реформе, пока украинская судебная система не сможет реально бороться с коррупцией.
Кроме того, Литва требует реформировать Генпрокуратуру также в контексте борьбы с коррупцией.
Как сообщал УНН, глава МВФ Кристин Лагард отметила, что нардепы должны принять законопроект об антикоррупционном суд как первоочередной.