Грібаускайте: Україна має забезпечити незалежність НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Основна вимога Литви до України - забезпечити незалежність Національного антикорупційного бюро. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
“Забезпечення незалежності НАБУ стане передумовою для отримання Україною більшого фінансування. Наша основна вимога — незалежність НАБУ. Політики не повинні впливати на роботу НАБУ, а НАБУ у свою чергу не може брати участі у політичному житті країни”, — наголосила Д.Грібаускайте.
Вона додала, що Литва також підтримує створення антикорупційного суду, який має стати перехідним органом у судовій реформі, поки українська судова система не зможе реально боротися з корупцією.
Крім того, Литва вимагає реформувати Генпрокуратуру також у контексті боротьби з корупцією.
Як повідомляв УНН, голова МВФ Крістін Лагард наголосила, що нардепи мають першочергово ухвалити законопроект про антикорупційний суд.