Греция возглавит будущую шпионскую школу ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Министры обороны 25 стран-членов ЕС в понедельник утвердили 17 новых проектов в рамках проекта Постоянного структурного сотрудничества (PESCO), в том числе - создание совместной школы разведки ЕС, передает УНН со ссылкой на Politico.
Новые проекты, утвержденные министрами обороны всех стран-членов ЕС, за исключением Дании, Мальты и Великобритании в рамках PESCO, варьируют от совершенствования подготовки кадров и оснащения к усилению морских операций и воздушных систем.
Как отмечает издание, создание общей шпионской школы ЕС станет большим шагом вперед разведывательной составляющей блока.
До недавнего времени значительное углубление сотрудничества разведывательных служб Союза было заблокировано в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Великобритании, которые видели в такой инициативе нежелательную конкуренцию альянсу Five Eyes.
Как отмечает издание, ожидается, что больше всего вопросов появится через предложение сделать Грецию главой академии. В управлении школой Греции будет помогать Кипр, а это значит, что два участника ЕС по тесными связями с Москвой будут управлять проектом, пишет издание.
Напомним, в ноябре 2017 года представители 23 стран-членов Евросоюза подписали декларацию о присоединении к постоянному структурированному сотрудничеству (PESCO), что распространяется на сферу обороны и безопасности.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины в проекте бюджета на следующий год предлагает удвоить финансирование технического оборудования границы и почти в три раза увеличить расходы на разведку на границе.