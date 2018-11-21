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Греція очолить майбутню шпигунську школу ЄС

Греція очолить майбутню шпигунську школу ЄС

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Міністри оборони 25 країн-членів ЄС в понеділок затвердили 17 нових проектів у рамках проекту Постійного структурного співробітництва (PESCO), зокрема – створення спільної школи розвідки ЄС, передає УНН з посиланням на Politico.

Нові проекти, затверджені міністрами оборони усіх країн-членів ЄС, за винятком Данії, Мальти та Великої Британії в рамках PESCO, варіюють від вдосконалення підготовки кадрів та оснащення до посилення морських операцій та повітряних систем.

Як зазначає видання, створення спільної шпигунської школи ЄС стане великим кроком вперед розвідувальної складової блоку.

Донедавна значне поглиблення співпраці розвідувальних служб Союзу було заблоковано у Сполучених Штатах, Австралії, Канаді, Новій Зеландії та Великобританії, які бачили в такій ініціативі небажану конкуренцію альянсу Five Eyes.

Як зазначає видання, очікується, що найбільше питань постане через пропозицію зробити Грецію очільником академії. В управлінні школою Греції допомагатиме Кіпр, а це означає, що два учасники ЄС з найтіснішими зв'язками з Москвою будуть керувати проектом, пише видання.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року представники 23 країн-членів Євросоюзу підписали декларацію про приєднання до постійної структурованої співпраці (PESCO), що розповсюджується на сферу оборони і безпеки.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України у проекті бюджету на наступний рік пропонує подвоїти фінансування технічного обладнання кордону та майже у три рази збільшити видатки на розвідку на кордоні.

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