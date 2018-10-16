Уряд пропонує у рази збільшити фінансування розвідки та оснащення кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України у проекті бюджету на наступний рік пропонує подвоїти фінансування технічного обладнання кордону та майже у три рази збільшити видатки на розвідку на кордоні. Про це повідомляє прес-служба КМУ, передає УНН.
“Зокрема, у наступному році фінансування із загального фонду на інженерно-технічне облаштування кордону має подвоїтися і складе 400 млн грн, а видатки на розвідувальну діяльність у сфері захисту державного кордону збільшаться на 36,8 млн грн до 155,79 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.
В уряді нагадали, що у проекті Державного бюджету на наступний рік передбачено видатки на безпеку і оборону у сумі 209,7 млрд грн, що за загальним фондом на 31,7 млрд грн перевищує видатки цього року.
Як повідомляв УНН, уряд передбачив 166,5 млрд грн на фінансування пенсійного фонду та 242 млрд грн на розвиток освіти, з них модернізацію початкової школи 1 млрд грн. Зарплати вчителів зростуть: без категорії — 6871 грн + 568 грн, 1 категорії — 9050 +749, вищої категорії — 9648 грн +799 грн.