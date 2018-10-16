Уряд пропонує у рази збільшити фінансування розвідки та оснащення кордону

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України у проекті бюджету на наступний рік пропонує подвоїти фінансування технічного обладнання кордону та майже у три рази збільшити видатки на розвідку на кордоні. Про це повідомляє прес-служба КМУ, передає УНН.