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Правительство предлагает в разы увеличить финансирование разведки и оснащение границы

Правительство предлагает в разы увеличить финансирование разведки и оснащение границы

Киев  •  УНН

 • 7395 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Кабинет министров Украины в проекте бюджета на следующий год предлагает удвоить финансирование технического оборудования границы и почти в три раза увеличить расходы на разведку на границе. Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.

"В частности, в следующем году финансирование из общего фонда на инженерно-техническое обустройство границы должно удвоиться и составит 400 млн грн, а расходы на разведывательную деятельность в сфере защиты государственной границы увеличатся на 36,8 млн грн до 155,79 млн гривен", - говорится в сообщении.

В правительства напомнили, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрены расходы на безопасность и оборону в сумме 209,7 млрд грн, что по общему фонду на 31,7 млрд грн превышает расходы в этом году.

Как сообщал УНН, правительство предусмотрело 166,5 млрд грн на финансирование пенсионного фонда и 242 млрд грн на развитие образования, из них модернизацию начальной школы 1 млрд грн. Зарплаты учителей вырастут без категории - 6871 грн +568 грн, 1 категории - 9050 +749, высшей категории - 9648 грн +799 грн.

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