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Greenpeace разослала западным правительствам предупреждение относительно безопасности на Запорожской АЭС

Greenpeace разослала западным правительствам предупреждение относительно безопасности на Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 238098 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Международные регулирующие органы неспособны должным образом контролировать безопасность на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, согласно критическому досье, составленному организацией Greenpeace и отправленному правительствам западных стран в четверг, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Greenpeace приходит к выводу, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слишком мало инспекторов на крупнейшей атомной электростанции Европы – четыре – и что на их доступ наложено слишком много ограничений.

В отчете утверждается, что МАГАТЭ "неспособно выполнить требования своего мандата", но оно не готово признать это публично, и в результате то, что называется нарушениями россией принципов безопасности, не разоблачается.

Напомним

МАГАТЭ подтвердило, что на территории Запорожской АЭС все еще есть мины, о которых сообщалось ранее. Также вызывает беспокойство нехватка персонала на ЗАЭС.

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