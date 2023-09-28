Greenpeace разослала западным правительствам предупреждение относительно безопасности на Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Международные регулирующие органы неспособны должным образом контролировать безопасность на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, согласно критическому досье, составленному организацией Greenpeace и отправленному правительствам западных стран в четверг, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Greenpeace приходит к выводу, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слишком мало инспекторов на крупнейшей атомной электростанции Европы – четыре – и что на их доступ наложено слишком много ограничений.
В отчете утверждается, что МАГАТЭ "неспособно выполнить требования своего мандата", но оно не готово признать это публично, и в результате то, что называется нарушениями россией принципов безопасности, не разоблачается.
Напомним
МАГАТЭ подтвердило, что на территории Запорожской АЭС все еще есть мины, о которых сообщалось ранее. Также вызывает беспокойство нехватка персонала на ЗАЭС.