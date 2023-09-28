Greenpeace розіслала західним урядам попередження щодо безпеки на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Міжнародні регулюючі органи нездатні належним чином контролювати безпеку на окупованій росією Запорізькій атомній електростанції, згідно з критичним досьє, складеним організацією Greenpeace та відправленим урядам західних країн у четвер, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Greenpeace приходить до висновку, що у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надто мало інспекторів на найбільшій атомній електростанції Європи – чотири – і що на їхній доступ накладено дуже багато обмежень.
У звіті стверджується, що МАГАТЕ "нездатне виконати вимоги свого мандата", але воно не готове визнати це публічно, і в результаті те, що називається порушеннями росією принципів безпеки, не викривається.
Нагадаємо
МАГАТЕ підтвердило, що на території Запорізької АЕС все ще є міни, про які повідомлялось раніше. Також викликає занепокоєння нестача персоналу на ЗАЕС.