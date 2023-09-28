Greenpeace розіслала західним урядам попередження щодо безпеки на Запорізькій АЕС

Деталі

Greenpeace приходить до висновку, що у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надто мало інспекторів на найбільшій атомній електростанції Європи – чотири – і що на їхній доступ накладено дуже багато обмежень.

У звіті стверджується, що МАГАТЕ "нездатне виконати вимоги свого мандата", але воно не готове визнати це публічно, і в результаті те, що називається порушеннями росією принципів безпеки, не викривається.

Нагадаємо

МАГАТЕ підтвердило, що на території Запорізької АЕС все ще є міни, про які повідомлялось раніше. Також викликає занепокоєння нестача персоналу на ЗАЕС.