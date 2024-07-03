Двое граждан Молдовы, подозреваемых в нанесении надписей, связанных с Украиной, в конце июня в Париже, остаются в СИЗО, - апелляционный суд в понедельник, 1 июля 2024 года, отклонил апелляцию их адвокатов. Пишет УНН с ссылкой на Ouest-France.

Детали

В понедельник, 1 июля 2024 года, Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор и решение о заключении под стражу двух молдаван, подозреваемых в наклеивании надписей, связанных с Украиной, в конце июня 2024 года в Париже. Их адвокаты осуждают основания, на которых их подзащитным предъявили обвинения и не намерены оставлять дело на этом.

Справка

Двум мужчинам было предъявлено обвинение 22 июня за повреждение имущества и участие в предприятии, направленном на деморализацию армии с целью подрыва национальной обороны в мирное время. Сначала расследование было начато по факту коллективного ущерба и преступного сговора.

Дополнение

Адвокаты подсудимых, по данным СМИ, осуждают возобновление судьями "преступления против общественного мнения, которое вышло из употребления со времен войны в Алжире" - деморализации армии. По мнению юристов, такие правонарушения наказываются максимум штрафом за незначительный ущерб.

Отмечается, что двое молдаван наклеили на фасады газет Le Figaro и AFP надписи "Останови смерть, Мрия, Украина" По предварительным данным, им заплатили около 100 евро за метки, пишет Ouest-France.

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