Игроки и тренеры "Днепра" приняли участие в флешмобе #22PushupChallenge
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 24 января. УНН. Игроки и тренеры футбольного клуба "Днепр" приняли эстафету в флешмобе #22PushupChalleng, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу команды.
Флешмоб призван обратить внимание на проблемы адаптации военнослужащих к мирной жизни. Его участники должны отжаться 22 раза, и днепряне решили сделать это всей командой.
Игроки выстроилась в виде числа "22" на газоне тренировочного поля на сборе в Турции.
Как сообщал УНН, начальник Генштаба ВСУ присоединился к флешмобу отжиманий и передал эстафету СБУ.