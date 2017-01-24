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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Игроки и тренеры "Днепра" приняли участие в флешмобе #22PushupChallenge

Игроки и тренеры "Днепра" приняли участие в флешмобе #22PushupChallenge

Киев • УНН

 • 8225 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 24 января. УНН. Игроки и тренеры футбольного клуба "Днепр" приняли эстафету в флешмобе #22PushupChalleng, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу команды.

Флешмоб призван обратить внимание на проблемы адаптации военнослужащих к мирной жизни. Его участники должны отжаться 22 раза, и днепряне решили сделать это всей командой.

Игроки выстроилась в виде числа "22" на газоне тренировочного поля на сборе в Турции.

Как сообщал УНН, начальник Генштаба ВСУ присоединился к флешмобу отжиманий и передал эстафету СБУ.

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