Гравці і тренери “Дніпра” взяли участь у флешмобі #22PushupChallenge
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 24 січня. УНН. Гравці і тренери футбольного клубу “Дніпро” прийняли естафету у флешмобі #22PushupChalleng, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу команди.
Флешмоб покликаний звернути увагу на проблеми адаптації військовослужбовців до мирного життя. Його учасники повинні віджатися 22 рази, і дніпряни вирішили зробити це всією командою.
Гравці вишикувалася у вигляді числа “22” на газоні тренувального поля на зборі в Туреччині.
Як повідомляв УНН, начальник Генштабу ЗСУ долучився до флешмобу віджимань і передав естафету СБУ.