Игрок сборной Украины назвал инфицированного коронавирусом футболиста лучшим в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Игрок сборной Украины и итальянского "Аталанты" Руслан Малиновский назвал имя лучшего футболиста Серии А, передает УНН со ссылкой на "Football Hub".
Наш земляк отметил исполнителей “Интера”, “Лацио”, но лучшим по его мнению является Дибала из “Ювентуса”.
“Это Дибала конечно. И мне очень понравилось, когда мы играли с “Интером”, Лаутаро Мартинес. Возможно, он и не лучший, но для меня он очень сильный нападающий. А если брать игроков с середины поля, то, по-моему, сейчас Луис Альберто из “Лацио” один из топовых. И, конечно, Брозович — ключевой игрок “Интера”, — отметил Малиновский.
Примечательно, что Дибала сыграл 24 матча в нынешней кампании Серии А, забил 7 голов и отдал 9 результативных пасов.
Напомним, что Дибала стал одним из футболистов “Ювентуса”, который заразился коронавируса.