Игрок сборной Украины назвал инфицированного коронавирусом футболиста лучшим в Серии А

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 16759 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 36639 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 58208 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 68794 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100560 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105179 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130450 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130154 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Игрок сборной Украины назвал инфицированного коронавирусом футболиста лучшим в Серии А

Игрок сборной Украины назвал инфицированного коронавирусом футболиста лучшим в Серии А

Киев  •  УНН

 • 13029 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Игрок сборной Украины и итальянского "Аталанты" Руслан Малиновский назвал имя лучшего футболиста Серии А, передает УНН со ссылкой на "Football Hub".

Наш земляк отметил исполнителей “Интера”, “Лацио”, но лучшим по его мнению является Дибала из “Ювентуса”.

“Это Дибала конечно. И мне очень понравилось, когда мы играли с “Интером”, Лаутаро Мартинес. Возможно, он и не лучший, но для меня он очень сильный нападающий. А если брать игроков с середины поля, то, по-моему, сейчас Луис Альберто из “Лацио” один из топовых. И, конечно, Брозович — ключевой игрок “Интера”, — отметил Малиновский.

Примечательно, что Дибала сыграл 24 матча в нынешней кампании Серии А, забил 7 голов и отдал 9 результативных пасов.

Напомним, что Дибала стал одним из футболистов “Ювентуса”, который заразился коронавируса.

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