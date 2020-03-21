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Зірковий напарник Роналду по нападу у "Ювентусі" заразився коронавірусом

Київ • УНН

 • 16179 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Нападник туринського "Ювентуса" і національної збірної Аргентини Пауло Дібала став інфікованим на коронавірус, передає УНН з посиланням на сайт команди та Instagram гравця.

Крім спортсмена, зараженою виявилося і його дівчина Оріана.

"Привіт усім, я хотів повідомити, що ми отримали результати тесту на COVID-19. У мене і Оріани позитивний результат. На щастя, ми прекрасно відчуваємо себе. Дякую за ваші повідомлення і всім привіт", - написав Дібала в Twitter.

Загалом цього сезону аргентинець на клубному рівні відіграв 34 матчі – 13 голів і 13 асистів. Трансферна вартість гравця складає 90 млн євро – входить до топ-30 найдорожчих футболістів планети.

Нагадаємо, що це вже третій випадок коронавірусу в складі італійського гранду, в якому виступає Кріштіану Роналду. Першим гравцем "Ювентуса", у якого виявили коронавірус, був захисник Даніеле Ругані, а другим - Блез Матюїді.

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