Звездный напарник Роналду по нападению в "Ювентусе" заразился коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Дибала заразился коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сайт команды и Instagram игрока.
Кроме спортсмена, зараженной оказалась и его девушка Ориана.
"Привет всем, я хотел сообщить, что мы получили результаты теста на COVID-19. У меня и Орианы положительный результат. К счастью, мы прекрасно чувствуем себя. Спасибо за ваши сообщения и всем привет", - написал Дибала в Twitter.
Всего в этом сезоне аргентинец на клубном уровне сыграл 34 матча - 13 голов и 13 ассистов. Трансферная стоимость игрока составляет 90 млн евро - входит в топ-30 самых дорогих футболистов планеты.
Напомним, что это уже третий случай коронавируса в составе итальянского гранда, в котором выступает Криштиану Роналду. Первым игроком "Ювентуса", у которого обнаружили коронавирус, был защитник Даниэле Ругани, а вторым - Блез Матюиди.