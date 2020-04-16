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Гравець збірної України назвав інфікованого коронавірусом футболіста кращим в Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Гравець збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Маліновський назвав ім'я кращого футболіста Серії А, передає УНН з посиланням на "Football Hub".

Наш земляк відзначив виконавців “Інтера”, “Лаціо”, але кращим на його думку є Пауло Дібала з “Ювентуса”.

“Це Пауло Дібала звичайно. І мені дуже сподобалось, коли ми грали з “Інтером”, Лаутаро Мартінес. Можливо, він і не найкращий, але для мене він дуже сильний нападник. А якщо брати гравців з середини поля, то, як на мене, зараз Луїс Альберто з “Лаціо” один з найтоповіших. І, звісно, Марцело Брозович — ключовий гравець “Інтера”, — зауважив Маліновський.

Примітно, що Дібала відіграв 24 матчі в нинішній кампанії Серії А, забив 7 голів і віддав 9 результативних пасів.

Нагадаємо, що Дібала став одним із футболістів “Ювентуса”, який заразився коронавірусом.

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