Гравець збірної України назвав інфікованого коронавірусом футболіста кращим в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Гравець збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Маліновський назвав ім'я кращого футболіста Серії А, передає УНН з посиланням на "Football Hub".
Наш земляк відзначив виконавців “Інтера”, “Лаціо”, але кращим на його думку є Пауло Дібала з “Ювентуса”.
“Це Пауло Дібала звичайно. І мені дуже сподобалось, коли ми грали з “Інтером”, Лаутаро Мартінес. Можливо, він і не найкращий, але для мене він дуже сильний нападник. А якщо брати гравців з середини поля, то, як на мене, зараз Луїс Альберто з “Лаціо” один з найтоповіших. І, звісно, Марцело Брозович — ключовий гравець “Інтера”, — зауважив Маліновський.
Примітно, що Дібала відіграв 24 матчі в нинішній кампанії Серії А, забив 7 голів і віддав 9 результативних пасів.
Нагадаємо, що Дібала став одним із футболістів “Ювентуса”, який заразився коронавірусом.