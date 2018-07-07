Гранату нашли в супермаркете в Чернигове

"После получения сообщения об обнаружении в "курилке" одного из черниговских супермаркетов ручной гранаты, на место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции. Специалисты идентифицировали обнаруженную на улице гранату как РГД-5 в собранном состоянии. Какой-то нелепый шутник оставил взрывоопасный предмет прямо под лавочкой в месте для курения с тыльной стороны супермаркета. Изъятая граната разобрана и направлена на исследование", - говорится в сообщении.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.