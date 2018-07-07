Гранату знайшли у супермаркеті у Чернігові

“Після отримання повідомлення про виявлення в „курилці“ одного з чернігівських супермаркетів ручної гранати, на місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції. Фахівці ідентифікували виявлену на вулиці гранату як РГД-5 у зібраному стані. Якийсь недолугий жартівник залишив вибухонебезпечний предмет прямо під лавою в місці для куріння з тильної сторони супермаркету. Вилучена граната розібрана і направлена на дослідження”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Херсоні п’яний чоловік загубив гранату

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) — карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.