Гранату возле гаражей нашли в Хмельницком

Сообщение об обнаружении опасного предмета поступило от местных жителей на службу 102. Как стало известно на вул.Гарнизоний, вблизи гаражного массива, граждане обнаружили предмет, похожий на гранату.

"Прибыв по указанному адресу патрульные, для обеспечения безопасности граждан, сразу огородили место происшествия. На место происшествия вызвали соответствующие службы. По предварительной информации правоохранителей, граната современная и боевая. Однако, запал находился отдельно у корпуса гранаты. Сейчас находку забрали на экспертизу ", - сообщили в полиции области.

Напомним, 1 марта мужчина подорвался на гранате в Марьянке .