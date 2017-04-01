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Гранату біля гаражів знайшли у Хмельницькому

Гранату біля гаражів знайшли у Хмельницькому

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 березня. УНН. Біля гаражного масиву у Хмельницькому знайшли бойову гранату. Повідомили кореспонденту УНН у прес-службі патрульної поліції міста.

Повідомлення про виявлення небезпечного предмету надійшло від місцевих жителів на службу 102. Як стало відомо на вул.Гарнізоній, поблизу гаражного масиву, громадяни виявили предмет схожий на гранату.

“Прибувши за вказаною адресою патрульні, для забезпечення безпеки громадян, одразу огородили місце події. На місце події викликали відповідні служби”. За попередньою інформацією правоохоронців, граната сучасна і бойова. Проте, запал знаходився окремо біля корпусу гранати. Наразі знахідку забрали на експертизу",- повідомили у поліції області.

Нагадаємо, 1 березня чоловік підірвався на гранаті у Мар’янці.

 

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