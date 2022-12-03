Grain from Ukraine: в Эфиопию доставили 25 тысяч тонн украинской пшеницы

Детали

Первое судно в пределах украинской гуманитарной программы “Зерно из Украины” третьего декабря прибыло в Эфиопию, доставив в порт Дорале 25 тыс. тонн украинской пшеницы.

Программа направлена на поставки продовольствия в страны, которые страдают от его нехватки. К ней уже присоединились более 30 стран и международных организаций, на ее реализацию привлекли более 180 млн долларов, говорится на сайте ОП.

26 ноября инициатива Главы государства, направленная на помощь продовольствием странам Африки и Азии, которые страдают от голода, была официально начата на учредительном International Summit on Food Security, в пределах которого к программе присоединились более 30 стран и международных организаций.

На ее реализацию привлечено более 180 млн. долларов США.

Напомним

Гуманитарная программа “Grain from Ukraine”, созданная Президентом Украины Владимиром Зеленским, готовится к концу весны отправить около 60 судов с гуманитарным грузом для борьбы с голодом в мире.