Grain from Ukraine: до Ефіопії доправили 25 тисяч тонн української пшениці

Деталі

Перше судно в межах української гуманітарної програми “Зерно з України” третього грудня прибуло до Ефіопії, доправивши до порту Дорале 25 тис. тонн української пшениці.

Програма спрямована на постачання продовольства в країни, які потерпають від його нестачі. До неї вже долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій, на її реалізацію залучили понад 180 млн доларів, йдеться на сайті ОП.

26 листопада ініціатива Глави держави, спрямована на допомогу продовольством країнам Африки та Азії, що потерпають від голоду, була офіційно започаткована на установчому International Summit on Food Security, у межах якого до програми долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій.

На її реалізацію залучено понад 180 млн доларів США.

Нагадаємо

Гуманітарна програма “Grain from Ukraine”, створена Президентом України Володимиром Зеленським, готується до кінця весни відправити близько 60 суден з гуманітарним вантажем для боротьби з голодом в світі.