Grain from Ukraine: до кінця весни відправиться близько 60 суден з гуманітарним вантажем

Деталі

Гарант зазначив, що Україна доволі активно рухається щодо пункту української формули миру — продовольчої безпеки.

Перше судно за програмою “Grain from Ukraine” вже рухається з вантажем до Ефіопії. Друге “судно допомоги” вже завершує завантаження в порту Чорноморськ також для цієї країни. Третє судно зайшло в порт Одеси 2 грудня та очікує на своє “поповнення”.

Цитата

"Загалом до кінця весни відправимо близько 60 суден з таким гуманітарним вантажем. Це буквально порятунок від голоду для мільйонів людей. І я вдячний усім нашим партнерам, які долучилися до української ініціативи.

Довідка

Grain from Ukraine — гуманітарна продовольча програма, офіційно започаткована 26 листопада 2022 року, у 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років, Президентом України Володимиром Зеленським для постачання зерна до найбідніших країн світу.