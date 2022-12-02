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Grain from Ukraine: к концу весны отправится около 60 судов с гуманитарным грузом

Grain from Ukraine: к концу весны отправится около 60 судов с гуманитарным грузом

Киев • УНН

 • 940712 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Гуманитарная программа “Grain from Ukraine”, созданная Президентом Украины Владимиром Зеленским, готовится к концу весны отправить около 60 судов с гуманитарным грузом для борьбы с голодом в мире.

Об этом заявил Глава страны во время ежевечернего обращения, пишет УНН.

Детали

Гарант отметил, что Украина достаточно активно движется по пункту украинской формулы мира — продовольственной безопасности.

Первое судно по программе “Grain from Ukraine” уже движется с грузом в Эфиопию. Второе “судно помощи” уже завершает загрузку в порту Черноморск также для этой страны. Третье судно зашло в порт Одессы 2 декабря и ожидает свое “пополнение”.

Цитата

"В общей сложности до конца весны отправим около 60 судов с таким гуманитарным грузом. Это буквально спасение от голода для миллионов людей. И я благодарен всем нашим партнерам, которые присоединились к украинской инициативе.

Справка

Grain from Ukraine — гуманитарная продовольственная программа, официально начатая 26 ноября 2022 года, в 90-я годовщина начала Голодомора 1932-1933 лет, Президентом Украины Владимиром Зеленским для снабжения зерна в самых бедных стран мира.

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