Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

Применение графиков отключения света сегодня не предвидится. За минувшие сутки враг атаковал объекты энергетики в 4 областях. На утро по разным причинам без электроснабжения 533 населенных пункта. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Сегодня ограничения электроэнергии для потребителей не предусматриваются - сообщили в Минэнерго.

При этом призвали украинцев и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 17:00 до 22:00.

«Ситуация в энергосистеме остается стабильной», - отметили в министерстве.

Последствия обстрелов

«За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях», - сообщили в Минэнерго.

В Донецкой и Сумской областях из-за боевых действий, как указано, отключались воздушные линии.

«В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции отключалось оборудование, обесточивались бытовые потребители в 13 населенных пунктах. Питание восстановлено. Также после окончания воздушной тревоги из-за задымления территории подстанции персоналом была отключена воздушная линия, обесточивалась подстанция, бытовые потребители и местная промышленность. Питание для всех потребителей восстановлено», - указали в ведомстве.

В Харьковской области в результате боевых действий, как отмечается, обесточивалась подстанция и бытовые потребители.

Чрезвычайные ситуации

Донецкая область: возле территории одной из шахт вспыхнул пожар, из-за чего возникла угроза попадания продуктов горения в шахту. На момент инцидента в шахтах находилось 100 работников. Всех вывели на поверхность. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в Минэнерго.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 60 540 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 533 населенных пункта.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.50 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - говорится в сообщении.

Экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.