Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго
Киев • УНН
Минэнерго сообщило о стабильной ситуации в энергосистеме. За прошедшие сутки враг атаковал объекты энергетики в 4 областях, на утро без электроснабжения остаются 533 населенных пункта.
Применение графиков отключения света сегодня не предвидится. За минувшие сутки враг атаковал объекты энергетики в 4 областях. На утро по разным причинам без электроснабжения 533 населенных пункта. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.
Сегодня ограничения электроэнергии для потребителей не предусматриваются
При этом призвали украинцев и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 17:00 до 22:00.
«Ситуация в энергосистеме остается стабильной», - отметили в министерстве.
Последствия обстрелов
«За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях», - сообщили в Минэнерго.
В Донецкой и Сумской областях из-за боевых действий, как указано, отключались воздушные линии.
«В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции отключалось оборудование, обесточивались бытовые потребители в 13 населенных пунктах. Питание восстановлено. Также после окончания воздушной тревоги из-за задымления территории подстанции персоналом была отключена воздушная линия, обесточивалась подстанция, бытовые потребители и местная промышленность. Питание для всех потребителей восстановлено», - указали в ведомстве.
В Харьковской области в результате боевых действий, как отмечается, обесточивалась подстанция и бытовые потребители.
Чрезвычайные ситуации
Донецкая область: возле территории одной из шахт вспыхнул пожар, из-за чего возникла угроза попадания продуктов горения в шахту. На момент инцидента в шахтах находилось 100 работников. Всех вывели на поверхность. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в Минэнерго.
Обесточивание потребителей
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 60 540 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 533 населенных пункта.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.50 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - говорится в сообщении.
Экспорт
Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.