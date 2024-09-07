Графіків відключень не передбачається, ворог атакував об'єкти енергетики у 4 областях - Міненерго

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 580 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 91808 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 156863 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 99406 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 334317 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 169988 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142543 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195494 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123764 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107986 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
63 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129854 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 39771 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 149700 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30099 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 74159 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 580 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 74415 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 91808 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 156863 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 149923 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18308 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20231 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30299 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 39947 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 130029 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Графіків відключень не передбачається, ворог атакував об'єкти енергетики у 4 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 73780 перегляди

Міненерго повідомило про стабільну ситуацію в енергосистемі. За минулу добу ворог атакував об'єкти енергетики у 4 областях, на ранок без електропостачання залишаються 533 населених пункти.

Графіків відключень не передбачається, ворог атакував об'єкти енергетики у 4 областях - Міненерго

Застосування графіків відключення світла сьогодні не передбачається. За минулу добу ворог атакував об'єкти енергетики у 4 областях. На ранок з різних причин без електропостачання 533 населених пункти. Про це повідомили у Міненерго у суботу, пише УНН.

Сьогодні обмеження електроенергії для споживачів не передбачаються

- повідомили у Міненерго.

При цьому закликали українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години - з 17:00 до 22:00.

"Ситуація в енергосистемі залишається стабільною", - зазначили у міністерстві.

Наслідки обстрілів

"За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях", - повідомили у Міненерго.

У Донецькій та Сумській областях через бойові дії, як вказано, вимикались повітряні лінії. 

"У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знестурмлювались побутові споживачі у 13 населених пунктах. Живлення відновлено. Також після закінчення повітряної тривоги через задимлення території підстанції персоналом була відключена повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для всіх споживачів відновлено", - вказали у відомстві.

У Харківській області внаслідок бойових дій, як зазначається, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. 

Надзвичайні ситуації

Донецька область: біля території однієї з шахт спалахнула пожежа, через що виникла загроза потрапляння продуктів горіння в шахту. На момент інциденту в шахтах перебувало 100 працівників. Усіх вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає, повідомили у Міненерго.

Знеструмлення споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 60 540 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 533 населених пункти.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.50 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.

Експорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59