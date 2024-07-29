Графики отключений электроэнергии в ряде регионов начнут действовать с 18:00 вместо 16:00. Отключения продлятся до 23:00, обеспечивая дополнительные 2 часа со светом, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Детали

"+2 часа со светом. Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая область: графики отключений начнут действовать с 18:00, а не с 16:00 и продлятся до 23:00", - говорится в сообщении компании в соцсетях.

Напомним

Укрэнерго сообщало ранее, что 29 июля будет применяться одна очередь отключений с 16:00 до 23:00, а в остальные часы - без ограничений.