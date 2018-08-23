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График перекрытия движения в Киеве с 23 по 25 августа

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Столичные власти предупредили киевлян и гостей столицы об ограничении движения транспорта по случаю празднования 27-й годовщины Дня Независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

График перекрытия движения в Киеве с 23 по 25 августа

“Внимание! 24 августа будет запрещено движение и парковка транспорта на ряде улиц столицы в связи с мероприятиями ко Дню Независимости”, - говорится в сообщении.

Во время проведения в столице торжественных и праздничных мероприятий по случаю 27-й годовщины Независимости Украины в Киеве 24 августа предусмотрены временные изменения транспортного движения.

  • 24 августа с 07:00 до 13:00 запретят движение на время легкоатлетического пробега “Забег в вышиванках”: Русановская набережная — Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) — Русановская набережная — Днепровская набережная — (разворот у Днепровской набережной, 16) — Днепровская набережная — Русановская набережная — Русановский бульвар — Русановская набережная.
  • 24 августа с 13:30 до 18:30 запретят движение на время благотворительного забега “Они бегут ради детей”: ул. Сагайдачного, 2 — Владимирский спуск (до дома № 2).
  • 24 августа с 6:45 до окончания мероприятий временно ограничат движение:

    1. во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника: парк воинской части А0222 — ул. Маршала Рыбалко — ул. Черновола — выезд на пр. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста — пр. Победы (встречной полосой) — площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская;
    2. после проведения военного парада по маршруту Европейская площадь — Владимирский спуск — ул. Сагайдачного — ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) — ул. Набережно-Крещатицкая (встречной полосе) — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола — ул. Маршала Рыбалко — парк воинской части А0222;
    3. во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту (колонна № 2, колесная техника аэродром “Святошин” — ул. Академика Туполева — ул. Стеценко — ул., д Щербакивского — пр. Победы — площадь Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская;
    4. после проведения военного парада по маршруту Европейская площадь — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — ул. Набережно-Крещатицкая — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола — просп. Победы — ул. Академика Туполева — аэродром “Святошин”.

  • 24 августа с 07:00 до окончания мероприятий запретят движение транспорта во время военного парада на ул. Большой Васильковской (ул. Жилянской до ул. Крещатик) — Бессарабская площадь — ул. Крещатик — Майдан Незалежности — ул. Крещатик до Европейской площади.
  • 24 августа с 14:00 до окончания мероприятий запретят движение на ул. Крещатик (на участке от ул. Б. Хмельницкого до б-ра Тараса Шевченко) при проведении спортивно-презентационной акции “Украина едина”.
  • С 24:00 23 августа до 3:00 25 августа запретят движение транспорта на ул. Ивана Мазепы (от ул. Московской до ул. Михаила Омельяновича-Павленко) во время подготовки и проведения праздничного мероприятия по случаю 27-й годовщины независимости Украины и фестиваля уличной еды.
  • 24 августа с 16:00 до 20:00 запретят движение на ул. Бассейной в направлении ул. Павла Скоропадского (на участке от ул. Эспланадной до ул. Павла Скоропадского).

Также 24 августа во время проведения праздничных мероприятий в центральной части города будет временно ограничено движение транспорта на Европейской площади, Бессарабской площади, ул. Трехсвятительской, ул. Костельной, аллеи Героев Небесной Сотни, ул. Институтской (на участке от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной), ул. Ольгинской, ул. Архитектора Городецкого, ул. Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Владимирском спуске (на участке от Европейской площади до Боричевого спуска), Петровской аллеи, Парковой дороге, площади Ивана Франко, ул. Заньковецкой, ул. Банковой, ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, б-ре ​​Т. Шевченко (на участке от ул. Пушкинской до Бессарабской площади), ул. Б. Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ул. Михайловской, ул. Бассейной (от ул. Эспланадной до Бессарабской площади), ул. Дарвина, Крутом спуске.

Кроме того, 24 августа не будут функционировать парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре ​​Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий.

Напомним, в День Независимости две центральные станции метро будут частично закрыты. На День Независимости метро будет работать до двух ночи.

Ранее столичные власти объявили программу праздничных мероприятий ко Дню независимости.

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