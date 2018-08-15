Урочистості до Дня незалежності: програма святкових заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Київ відсвяткує День Державного Прапора та 27-у річницю незалежності України низкою заходів. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
“До Дня Державного Прапора та 27-ї річниці незалежності України у Києві триватимуть численні державні та загальноміські святково-урочисті заходи”, — йдеться у повідомленні.
Серед основних заходів, зокрема, 23 серпня традиційно відбудеться Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в районах Києва.
24 серпня у Соборі Святої Софії Національного заповідника “Софія Київська” пролунає Молебень за Україну й український народ. Керівники держави та міста покладуть квіти до пам’ятників Тарасові Шевченку і Михайлові Грушевському, вшанують пам’ять героїв Небесної Сотні на вул. Інститутській.
Цього року до 100-річчя відродження української державності передбачено парад військ “Марш нової армії”. Також на Майдані Незалежності художні колективи силових структур привітають українців тематичним концертом “Пісня за волю України”.
Програма заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та 27-й річниці незалежності України:
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- 10 серпня—24 вересня
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Виставка “100 років боротьби за незалежність” на Майдані Незалежності.
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- 17 серпня—16 вересня
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Міська виставка квіткових композицій на тему “Чарівний український міф” (територія Печерського ландшафтного парку).
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- 22–26 серпня
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Виставка сучасних зразків озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів на Михайлівській площі.
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- 23 серпня
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- Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля будівлі Київської міської ради та в районах Києва.
- Урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам і дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві (вул. Хрещатик, 36).
- Встановлення національного рекорду “Найдовший Державний Прапор України” (від Харківської площі до перетину проспекту Бажана та вул. Лариси Руденко).
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- 23–25 серпня
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Автомобільне свято “Motor-Show 27 UA” (біля обеліска міста-героя Києва, проспект Перемоги).
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- 24 серпня
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- Молитовний захід у соборі Святої Софії Національного заповідника “Софія Київська” та інших храмах Києва.
- Церемонія покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському. Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні на Алеї Героїв Небесної Сотні.
- Покладання квітів у районах Києва до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО у Донецькій і Луганській областях.
- Парад військ “Марш нової армії” з нагоди 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності (вул. Хрещатик, Майдан Незалежності).
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс “Ти у серці моїм, Україно!” (культурно-мистецький об’єкт “Співоче поле” у Печерському ландшафтному парку).
- Святковий захід із нагоди 27-ї річниці незалежності України біля будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36).
- Фестиваль етнічних громад “Мати Україно — ти одна у нас!” біля будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36).
- Концерт класичної музики “Класик Пікнік” у парку ім. Т. Шевченка.
- VIII вуличний фестиваль “Найбільша карта мрії” (вул. Хрещатик, навпроти вул. Прорізної).
- Урочисті заходи до Дня незалежності України від редакції програми “Сніданок з 1+1” на Михайлівській площі.
- Забіг у вишиванках до Дня незалежності України (Русанівська набережна — Дніпровська набережна).
- Благодійний забіг “Вони біжать заради дітей” (вул. Сагайдачного, 2 — Володимирський узвіз — розворот біля Європейської площі — Володимирський узвіз — вул. Сагайдачного, 2).
- Святковий захід із нагоди 27-ї річниці незалежності України з проведенням фестивалю вуличної їжі (вул. Івана Мазепи).
- Всеукраїнський фестиваль із нагоди Дня незалежності України Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку).
- Показ колекції SEREBROVA сезону Spring/Summer 2019 (дублююча дорога на вул. Басейній, 11-17, 16:00-22:00).
- Концерт групи “Океан Ельзи”, присвячений Дню незалежності України, на НСК “Олімпійський”.
- Святкові заходи у парках культури і відпочинку “Перемога”, “Партизанської слави”, “Гідропарк”, Центральному парку культури і відпочинку.
- Святкові концертні програми у районних закладах культури за участю колективів художньої самодіяльності.
- Регата з вітрильного спорту, присвячена Дню незалежності України (6-й причал Київського річкового вокзалу).
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- 24–26 серпня
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- Свято мистецтв на Андріївському узвозі.
- Тематичний ярмарок “Великий подільський ярмарок “Київські Контракти” на Контрактовій площі.
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- 25 серпня
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- Звітний концерт муніципальних творчих колективів “Мистецькі перлини Києва” (літня естрада “Міський сад” у Центральному парку культури та відпочинку м. Києва).
- Фестиваль до Дня незалежності України “Кримський дім об’єднує серця” (Поштова площа).
- Чемпіонат України із стріт воркауту (біля арки Дружби народів, Центрального парку культури та відпочинку м. Києва).
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- 26 серпня
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- Міжнародний фестиваль мистецтв “Діалоги культур” (літня естрада “Міський сад” у Центральному парку культури і відпочинку м. Києва).
- Кінно-спортивне змагання до Дня незалежності України на Київському іподромі (вул. Академіка Глушкова, 10).
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- 27–28 серпня
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Фотовиставка “Україно моя” у Національному історико-архітектурному музеї “Київська фортеця”.
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- Серпень
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- Виставка архівних документів “До 27-ї річниці незалежності України” у читальному залі Державного архіву м. Києва.
- Демонстрація фільмів “Сильніше, ніж зброя”, “Воїни духу” та “Михайло Грушевський” у кінотеатрах “Старт”, “Факел”, “Ліра” (22–23 серпня).
- Урочисте вручення державних нагород працівникам підприємств, установ і організацій Києва з нагоди 27-ої річниці незалежності України (вул. Хрещатик, 36, Колонна зала).
- Тематичні просвітницькі заходи у бібліотеках Києва.
- Проведення у районах Києва спортивних свят, спартакіад, турнірів та змагань із різних видів спорту.
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- Вересень
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Проведення тематичних просвітницьких заходів, виховних годин, книжкових виставок, конференцій, зустрічей за круглим столом, наукових читань з історії становлення незалежності України, присвячених Дню Державного Прапора України, 27-й річниці незалежності України та 100-річчю відродження української державності (навчальні заклади Києва).
Раніше стало відомо, де у Києві перекриють рух 18, 20 та 22 серпня.