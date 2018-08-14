На День Незалежності метро працюватиме до другої ночі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У п'ятницю, 24 серпня, столичний метрополітен і наземний транспорт працюватимуть на дві години довше. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
“24 серпня роботу київського метрополітену та міського пасажирського транспорту загального користування буде продовжено на 2 години у зв’язку із святкуванням Дня незалежності України”, — йдеться у повідомленні.
Також 24 серпня із 08:00 до завершення урочистих заходів у центрі міста буде тимчасово закрито входи та виходи зі станцій метро “Майдан Незалежності” та “Хрещатик” на вул. Інститутську.
Нагадаємо, напередодні урочистостей з нагоди Дня незалежності України упродовж 18, 20 і 22 серпня у центрі столиці відбудеться низка підготовчих заходів. На цей час ряд вулиць міста буде перекрито.
Крім того, 14 серпня у зв’язку із проведенням футбольного матчу Ліги Чемпіонів між командами ФК “Динамо” та ФК “Славія” у графіку роботи метро відбудуться зміни. Так, із 18:30 до 19:30 на вхід та вихід буде закрито станцію “Олімпійська”, закрито на вихід станції “Палац спорту” та закрито на вхід станції “Площа Льва Толстого”.