На День Независимости метро будет работать до двух ночи

“24 августа работа киевского метрополитена и городского пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на 2 часа в связи с празднованием Дня независимости Украины”, — говорится в сообщении.

Также 24 августа с 08:00 до завершения торжественных мероприятий в центре города будет временно закрыты входы и выходы из станций метро “Майдан Незалежности” и “Крещатик” на ул. Институтскую.

Напомним, накануне торжеств по случаю Дня независимости Украины в течение 18, 20 и 22 августа в центре столицы состоится ряд подготовительных мероприятий. В настоящее время ряд улиц города будет перекрыт.

Кроме того, 14 августа в связи с проведением футбольного матча Лиги Чемпионов между командами ФК “Динамо” и ФК “Славия” в графике работы метро произойдут изменения. Так, с 18:30 до 19:30 на вход и выход будут закрыты станции “Олимпийская”, закрыты на выход станции “Дворец спорта” и закрыта на вход станция “Площадь Льва Толстого”.