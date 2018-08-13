Три станції метро знову закриють через матч
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У зв’язку із проведенням футбольного матчу Ліги Чемпіонів між командами ФК “Динамо” та ФК “Славія” 14 серпня у графіку роботи метро відбудуться зміни. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.
“У вівторок, 14 серпня, із 18:30 до 19:30 на вхід та вихід буде закрито станцію „Олімпійська“, закрито на вихід станції „Палац спорту“ та закрито на вхід станції „Площа Льва Толстого“”, — йдеться у повідомленні.
У разі необхідності після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід пасажирів станцій “Олімпійська”, “Площа Льва Толстого” та “Палац Спорту”.
Нагадаємо, 2 серпня через матч між донецьким “Шахтарем” та київським “Динамо” були тимчасово обмежені для користування станції метро “Олімпійська”, “Площа Льва Толстого”, “Палац спорту”.
Раніше УНН повідомляв, що Україна проведе перший чемпіонат Європи з футболу серед команд будівельників.