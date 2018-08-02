Завтра ввечері три центральні станції метро в Києві будуть закриті

Так, станція метро "Олімпійська" не працюватиме, станція "Площа Льва Толстого" буде закрита на вхід, а станція "Палац спорту" закриється на вихід. Також зазначено, що після 20:30 можливе обмеження входу на ці станції.



Метрополітен зазначає, що під час масових заходів заради безпеки пасажирів змінюється режим роботи.



Нагадаємо, голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич виразив думки щодо ходу подій в майбутньому протистоянні 3-го туру Української Прем’єр-ліги між донецьким “Шахтарем” та київським “Динамо”. Він схиляється до того, що буде нічия. Також екс-наставник “Дніпра” вважає, що перехід Жуніора Мораеса з команди в стан головного конкурента є складовою частиною футболу.



