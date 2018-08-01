Маркевич дав прогноз на матч "українського класико"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич виразив думки щодо ходу подій в майбутньому протистоянні 3-го туру Української Прем’єр-ліги між донецьким “Шахтарем” та київським “Динамо”. Про це фахівець розповів в коментарі сайту “depo”, передає УНН.
“Важко сказати, адже „Шахтар“ вже чотири гри підряд програв „Динамо“. Можливо, кияни вже знають як обігравати „Шахтар“. Я схиляюсь до того, що буде нічия”, — відзначив Маркевич.
Також екс-наставник “Дніпра” вважає, що перехід Жуніора Мораеса з команди в стан головного конкурента є складовою частиною футболу.
“Це питання більше до футболіста. Я не хочу втручатись, бо не знаю нюансів переходу. Скандальні переходи є всюди. З „Барселони“ в „Реал“ переходили футболісти і навпаки. Це складова футболу”, — додав Маркевич.
Додамо, що вже 3-го серпня кияни прийматимуть вдома “Шахтар” у третьому турі чемпіонату України.