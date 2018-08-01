Маркевич дал прогноз на матч "украинского классико"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Председатель Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич выразил мысли о ходе событий в будущем противостоянии 3-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким “Шахтером” и киевским “Динамо”. Об этом специалист рассказал в комментарии сайту “depo”, передает УНН.
“Трудно сказать, ведь „Шахтер“ уже четыре игры подряд проиграл „Динамо“. Возможно, киевляне уже знают как обыгрывать „Шахтер“. Я склоняюсь к тому, что будет ничья”, — отметил Маркевич.
Также экс-наставник “Днепра” считает, что переход Жуниора Мораеса из команды в состав главного конкурента является составной частью футбола.
“Это вопрос больше к футболисту. Я не хочу вмешиваться, потому что не знаю нюансов перехода. Скандальные переходы есть везде. С „Барселоны“ в „Реал“ переходили футболисты и наоборот. Это составляющая футбола”, — добавил Маркевич.
Добавим, что уже 3 августа киевляне будут принимать дома “Шахтер” в третьем туре чемпионата Украины.