Маркевич дал прогноз на матч "украинского классико"

“Трудно сказать, ведь „Шахтер“ уже четыре игры подряд проиграл „Динамо“. Возможно, киевляне уже знают как обыгрывать „Шахтер“. Я склоняюсь к тому, что будет ничья”, — отметил Маркевич.



Также экс-наставник “Днепра” считает, что переход Жуниора Мораеса из команды в состав главного конкурента является составной частью футбола.

“Это вопрос больше к футболисту. Я не хочу вмешиваться, потому что не знаю нюансов перехода. Скандальные переходы есть везде. С „Барселоны“ в „Реал“ переходили футболисты и наоборот. Это составляющая футбола”, — добавил Маркевич.

Добавим, что уже 3 августа киевляне будут принимать дома “Шахтер” в третьем туре чемпионата Украины.