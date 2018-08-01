Маркевич дал прогноз на матч "украинского классико"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17845 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 79073 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119178 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127046 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166420 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152369 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140317 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 179286 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Председатель Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич выразил мысли о ходе событий в будущем противостоянии 3-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким “Шахтером” и киевским “Динамо”. Об этом специалист рассказал в комментарии сайту “depo”, передает УНН.

“Трудно сказать, ведь „Шахтер“ уже четыре игры подряд проиграл „Динамо“. Возможно, киевляне уже знают как обыгрывать „Шахтер“. Я склоняюсь к тому, что будет ничья”, — отметил Маркевич.


Также экс-наставник “Днепра” считает, что переход Жуниора Мораеса из команды в состав главного конкурента является составной частью футбола.

“Это вопрос больше к футболисту. Я не хочу вмешиваться, потому что не знаю нюансов перехода. Скандальные переходы есть везде. С „Барселоны“ в „Реал“ переходили футболисты и наоборот. Это составляющая футбола”, — добавил Маркевич.

Добавим, что уже 3 августа киевляне будут принимать дома “Шахтер” в третьем туре чемпионата Украины.

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