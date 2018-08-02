Завтра вечером три центральных станции метро в Киеве будут закрыты

Так, станция метро "Олимпийская" не будет работать, станция "Площадь Льва Толстого" будет закрыта на вход, а станция "Дворец спорта" закроется на выход. Также отмечено, что после 20:30 возможно ограничение входа на эти станции.



Метрополитен отмечает, что во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров изменяется режим работы.



Напомним, председатель Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич выразил мысли о ходе событий в будущем противостоянии 3-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Он склоняется к тому, что будет ничья. Также экс-наставник "Днепра" считает, что переход Жуниора Мораеса из команды в состав главного конкурента является составной частью футбола.



