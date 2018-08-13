Україна проведе перший чемпіонат Європи з футболу серед команд будівельників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Наступного року у Києві відбудеться прем'єрний чемпіонат Європи серед збірних команд будівельної галузі. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає УНН.
"Упевнений, що ми проведемо цей чемпіонат не гірше, ніж попередні міжнародні змагання, які проходили у Києві", - підкреслив він.
Попередній план організації та проведення цього турніру вже складено. Про це заявив віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.
"У національній футбольній федерації надзвичайно серйозно підходять до організації чемпіонату Європи серед збірних будівельної галузі. Наразі вже прийнято рішення, що основні матчі цієї першості пройдуть на головному полі навчально-тренувального комплексу імені В.Баннікова Федерації футболу України", - зазначив Костюченко.
Нагадаємо, ФФУ і Нацрада спортивної реабілітації захисників домовилися про щорічні турніри "Кубка Нескорених".
Також нагадаємо, восени в Україні з'явиться близько 500 нових футбольних міні-полів.