Украина проведет первый чемпионат Европы по футболу среди команд строителей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В следующем году в Киеве состоится премьерный чемпионат Европы среди сборных команд строительных отраслей. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает УНН.
"Уверен, что мы проведем этот чемпионат не хуже, чем предыдущие международные состязания, которые проходили в Киеве", - подчеркнул он.
Предварительный план организации и проведения данного турнира уже составлен. Об этом заявил вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко.
"В национальной футбольной федерации чрезвычайно серьезно подходят к организации чемпионата Европы среди сборных строительной отрасли. В данный момент уже принято решение, что основные матчи этого первенства пройдут на главном поле учебно-тренировочного комплекса имени В.Банникова Федерации футбола Украины", - отметил Костюченко.
Напомним, ФФУ и Нацсовет спортивной реабилитации защитников договорились о ежегодных турнирах "Кубка Непокоренных".
Также напомним, осенью в Украине появится около 500 новых футбольных мини-полей.