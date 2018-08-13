Украина проведет первый чемпионат Европы по футболу среди команд строителей

"Уверен, что мы проведем этот чемпионат не хуже, чем предыдущие международные состязания, которые проходили в Киеве", - подчеркнул он.

Предварительный план организации и проведения данного турнира уже составлен. Об этом заявил вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко.

"В национальной футбольной федерации чрезвычайно серьезно подходят к организации чемпионата Европы среди сборных строительной отрасли. В данный момент уже принято решение, что основные матчи этого первенства пройдут на главном поле учебно-тренировочного комплекса имени В.Банникова Федерации футбола Украины", - отметил Костюченко.

Напомним, ФФУ и Нацсовет спортивной реабилитации защитников договорились о ежегодных турнирах "Кубка Непокоренных".

Также напомним, осенью в Украине появится около 500 новых футбольных мини-полей.