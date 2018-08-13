Осенью в Украине появится около 500 новых футбольных мини-полей - ФФУ

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 22387 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 61323 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 42292 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 87736 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 161679 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 260135 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 197095 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 261475 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 285117 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223659 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 65540 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 71590 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 64635 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 60986 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 41093 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 5008 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 32006 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 337348 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 304826 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 389432 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 11105 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 18219 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 55179 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 261475 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 98828 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

Осенью в Украине появится около 500 новых футбольных мини-полей - ФФУ

Киев • УНН

 • 9870 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. К ноябрю этого года в Киеве будут введены в эксплуатацию более 60 современных футбольных площадок, а в целом по стране - около 500. Об этом заявил первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко во время заседания исполкома ДЮФЛУ, передает УНН со ссылкой на пресс- службу ФФУ.

Осенью в Украине появится около 500 новых футбольных мини-полей - ФФУ

По его словам, в следующем году таких объектов будет еще больше.

"На всех этих площадках во всех регионах Украины в будущем будут проходить регулярные турниры среди самых футболистов", - подчеркнул Костюченко.

Он добавил, что вскоре в юношеских сборных по футболу могут появиться дополнительные тренеры по физической подготовке.

"... мы надеемся, это повысит эффективность подготовки команд. В частности U-19, которая в следующем году будет выступать на чемпионате мира (U-20) в Польше", - заявил вице-президент ФФУ.

"Но впереди много работы, и ФФУ готова приложить необходимые усилия для улучшения условий тренировки юношеских сборных и развития детского и юношеского футбола в целом", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невыполненные обязательства "Динамо" интересуются в УЕФА

Наряду с этим, в новом сезоне планируется усовершенствовать материально-техническую базу подготовки команд ДЮФЛУ, заявил Костюченко.

Также во время заседания исполкома ДЮФЛ Костюченко поддержал предложение создать юношескую Премьер-лигу, в которой бы 16 сильнейших клубов ДЮФЛУ (в четырех возрастных категориях) боролись за звание чемпиона Украины.

"В прошлый раз такая идея не нашла поддержки у всех клубов, поэтому было решено отложить реализацию этого проекта. Сейчас, учитывая поддержку руководства ФФУ и решительную позицию ведущих футбольных академий страны, можно уверенно говорить, что проект будет реализован", - проинформировали в пресс-службе ФФУ.

Как писал УНН, Федерация футбола Украины запланировала строительство до конца 2020 года 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

"И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014 по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находится около 800 объектов", - отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66