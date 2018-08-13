Осенью в Украине появится около 500 новых футбольных мини-полей - ФФУ

По его словам, в следующем году таких объектов будет еще больше.

"На всех этих площадках во всех регионах Украины в будущем будут проходить регулярные турниры среди самых футболистов", - подчеркнул Костюченко.

Он добавил, что вскоре в юношеских сборных по футболу могут появиться дополнительные тренеры по физической подготовке.

"... мы надеемся, это повысит эффективность подготовки команд. В частности U-19, которая в следующем году будет выступать на чемпионате мира (U-20) в Польше", - заявил вице-президент ФФУ.

"Но впереди много работы, и ФФУ готова приложить необходимые усилия для улучшения условий тренировки юношеских сборных и развития детского и юношеского футбола в целом", - добавил он.

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Наряду с этим, в новом сезоне планируется усовершенствовать материально-техническую базу подготовки команд ДЮФЛУ, заявил Костюченко.

Также во время заседания исполкома ДЮФЛ Костюченко поддержал предложение создать юношескую Премьер-лигу, в которой бы 16 сильнейших клубов ДЮФЛУ (в четырех возрастных категориях) боролись за звание чемпиона Украины.

"В прошлый раз такая идея не нашла поддержки у всех клубов, поэтому было решено отложить реализацию этого проекта. Сейчас, учитывая поддержку руководства ФФУ и решительную позицию ведущих футбольных академий страны, можно уверенно говорить, что проект будет реализован", - проинформировали в пресс-службе ФФУ.

Как писал УНН, Федерация футбола Украины запланировала строительство до конца 2020 года 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

"И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014 по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находится около 800 объектов", - отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.