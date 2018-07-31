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В Україні триває успішна реалізація програми з будівництва футбольних міні-полів - ФФУ

В Україні триває успішна реалізація програми з будівництва футбольних міні-полів - ФФУ

Київ • УНН

 • 17992 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У різних областях України зараз триває активна робота з будівництва та реконструкції міні-майданчиків для футболу, передає УНН з посиланням на повідомлення ФФУ.

У рамках бюджетної цільової програми на ці потреби у поточному році було передбачено 270 млн грн. Місцеві бюджети також активно долучилися до фінансування проекту.

“Тож до кінця року по всій країні будуть збудовані сотні нових футбольних полів”, — зауважили у Федерації.

“Федерація футболу вітає таку політику держави”, — зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.

За його словами, саме створення футбольної інфраструктури є головним підґрунтям розвитку юнацького футболу та фізичного виховання української молоді.

“Доступність гри у футбол має бути максимальною. Кожна дитина повинна мати можливість безперешкодно і безплатно пограти у футбол. Український футбол буде розвиватися стрімкими темпами та повномасштабно тільки тоді, коли він стане народним, а отже — доступним із самого дитинства”, — додав Протасов.

У столиці зараз тривають роботи зі зведення більш ніж 50-ти нових футбольних полів, більшість з яких має запрацювати вже з початком нового навчального року, тобто з 1 вересня.

У Федерації футболу нагадали, що визначили собі за мету “реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2 500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50-ти стадіонів”.

“І ми впевнено рухаємося до реалізації цієї мети. Якщо, наприклад, до 2014 року було збудовано 768 майданчиків для футболу, то з 2014-го по 2018 рік уже збудовано понад 720 об’єктів футбольної інфраструктури (зокрема, вісім стадіонів). Зараз на етапі будівництва перебувають близько 800 об’єктів”, — зауважив Протасов.

Нагадаємо, до кінця року в Івано-Франківській області з’явиться 16 нових футбольних міні-полів, на Дніпропетровщині планують побудувати 23 майданчики, у столиці — 66. 

У Києві виконавцем держзамовлення є ТОВ “ФФУ Продакшн”, що працює за технологією всесвітньо відомого німецького виробника штучного покриття Polytan.

Зауважимо, що за такою технологією будуються спортивні майданчики для футболу і в Хорватії.

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