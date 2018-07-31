В Украине продолжается успешная реализация программы по строительству футбольных мини-полей - ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В разных областях Украины сейчас идет активная работа по строительству и реконструкции мини-площадок для футбола, передает УНН со ссылкой на сообщение ФФУ.
В рамках бюджетной целевой программы на эти цели в текущем году было предусмотрено 270 млн грн. Местные бюджеты также активно включились в финансирование проекта.
"Поэтому до конца года по всей стране будут построены сотни новых футбольных полей", - отметили в Федерации.
"Федерация футбола приветствует такую политику государства", - отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.
По его словам, именно создание футбольной инфраструктуры является главным основанием для развития юношеского футбола и физического воспитания украинской молодежи.
"Доступность игры в футбол должна быть максимальной. Каждый ребенок должен иметь возможность беспрепятственно и бесплатно поиграть в футбол. Украинский футбол будет развиваться стремительными темпами и полномасштабно только тогда, когда он станет народным, а значит - доступным с самого детства", - добавил Протасов.
В столице на данный момент продолжаются работы по возведению более 50-ти новых футбольных полей, большинство из которых должны заработать уже с началом нового учебного года, то есть с 1 сентября.
В Федерации футбола напомнили, что определили своей целью "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50-ти стадионов".
"И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014-го по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находятся около 800 объектов", - отметил Протасов.
Напомним, до конца года в Ивано-Франковской области появится 16 новых футбольных мини-полей, в Днепропетровской области планируют построить 23 площадки, в столице - 66.
В Киеве исполнителем госзаказа является ООО "ФФУ Продакшн", работающее по технологии всемирно известного немецкого производителя искусственного покрытия Polytan.
Отметим, что по такой технологии строятся спортивные площадки для футбола и в Хорватии.