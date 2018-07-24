Хорвати поділилися технологією будівництва штучних футбольних полів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У минулому році Хорватія перейшла на нові технології будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, передає УНН з посиланням на місцеве видання eKapija.
Йдеться про впровадження в хорватському місті Новіград (територія Aminess Hotels & Campsites - ред.) дорогого проекту з будівництва футбольного поля зі штучним покриттям Polytan.
Відзначається, що поле, побудоване за технологією відомого німецького виробника Polytan, отримало сертифікацію FIFA - престижний сертифікат FIFA Quality Pro.
У статті наголошується, що даний сертифікат грає найважливішу роль, так як дає право країні проводити на такому полі міжнародні змагання.
"Сертифікація підтверджує, що ігрова поверхня відповідає найвищим стандартам з точки зору ігрових властивостей, безпеки, довговічності та виконання будівельних робіт", - цитує видання оцінку поля FIFA.
Таким чином, Хорватія стала першою країною в світі, яка побудувала футбольне поле зі штучним покриттям Polytan, резюмує хорватське видання.
Нагадаємо, що технологія Polytan також використовується при будівництві міні-футбольних полів в Україні. Зокрема, такі майданчики сьогодні в столиці будує завод "ФФУ Продакшн".
Підприємство було створено в Україні за гроші Федерації футболу. На даному етапі, компанія вже успішно реалізовує замовлення по всій країні.
"Футбольна інфраструктура в країні потребує термінового оновлення, тому наша місія - зробити так, щоб в кожному регіоні з'являлися нові, сучасні футбольні поля, які будуть будуватися за єдиними державними стандартами якості безпеки. За минулий і нинішній рік наша компанія вже отримала 238 замовлень з різних областей України", - зазначив раніше директор "ФФУ Продакшн" Андрій Бондаренко.